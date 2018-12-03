2018-12-03T15:52:33+03:00
Общество

В Воронеже залили два новых катка под открытым небом из планируемых пяти

Скоро воронежцам можно будет бесплатно покататься в парке "Орленок"
Юлия ТЕРНОВА
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Еще в трех местах вскоре может будет покататься на коньках с семьей и друзьямиЕще в трех местах вскоре может будет покататься на коньках с семьей и друзьямиФото: Евгения ГУСЕВА
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В Воронеже появились два дополнительных места, куда можно отправиться покататься на коньках. Места для катания на свежем воздухе, как сообщает пресс-служба мэрии, появились в центральном парке и в парке "Алые паруса". Они заработали как раз сегодня, 3 декабря.

Время их работы - с 11.00 до 22.30 часов. График их работы подразумевает четыре сеанса:

- 1 сеанс с 11-00 до 13.30, 2 сеанс с 14.00 до 16.30, 3 сеанс с 17.00 до 19.30, 4 сеанс с 20.00 до 22.30. Стоимость выхода на лед в будние дни: 1 сеанс -100 рублей, 2-4 сеанс - 150 рублей. В выходные дни взрослый билет - 200 рублей. Детский билет в любое время - 100 рублей. Также вы можете воспользоваться прокатом коньков. Стоимость 150 рублей, прокат детских коньков 26-34 размера - 100 рублей.

Кроме того, к открытию в ближайшие дни готовится каток в парке "Южный" на улице Новосибирской, а с начала января будет функционировать каток в обновленном Комсомольском сквере. По традиции, во второй половине декабря в парке культуры и отдыха "Орленок" покататься можно будет бесплатно.

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