2018-12-03T13:33:04+03:00
Общество

Бывший мэр Нововоронежа стал зампредседателя правительства Воронежской области

Он будет курировать блок строительства, архитектуры и ЖКХ
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Сергея Честикина 3 декабря на государственную должность заместителя председателя правительства Воронежской области. Предполагается, что Сергей Александрович будет работать весь срок полномочий главы региона. Он будет курировать блок строительства, архитектуры и ЖКХ.

Новый зампредседателя правительства родился 9 января 1971 года в селе Каплин Кантемировского района. В 1996 году он окончил Воронежский государственный университет по специальности «история». В 2004 году - ВГАУ по специальности «экономика». В 2009 году прошел обучение по программе «Осуществление полномочий органами местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» во ВГАСУ.

Начал свою карьеру Сергей Александрович в средней школе в селе Почепское Лискинского района, но через какое-то время перешел на работу в местную администрацию. Наиболее значимую позицию до своего нового назначения Сергей Честикин занимал с 2011 года – он был главой города Нововоронеж.

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