Мэр Воронежа взял уборку улиц от снега под личный контроль

СЕГОДНЯ 13:21 2018-12-03T13:27:48+03:00

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В выходные, когда на Воронеж обрушился снегопад мэр Воронежа Вадим Кстенин лично контролировал ход уборки улиц: в дневное и ночное время он объехал территорию города, а также провел ряд выездных совещаний с участием первого заместителя главы города по городскому хозяйству Сергея Петрина и районных руководителей, непосредственно отвечающих за приведение дорог на своей территории в нормативное состояние.

– Технология простая, но требует определенного времени – около двух часов на просыпку во время и после снегопада, после этого смесь еще должна сработать, - доложил главе Воронежа о процессе уборки вице-мэр.- В результате возникает «каша», которая и сметается снегоуборочной техникой. Ее наличие на дорогах в первые часы после снегопада неизбежно. В течение всего воскресенья выполнялись работы и была спланирована уборка в ночное время. Выход техники в течение дня превысил 180 единиц, но упор был сделан уже на вывоз – с улиц города убрано больше 1800 кубометров снега, а расход пескосмеси был уже меньше, чем минувшей ночью – только 700 тонн. Это естественно – сменились технологические циклы.

В ночь на 3 декабря на улицы вышла дополнительная техника, по предварительным оценкам общее количество спецмашин превысило 200 единиц с учетом привлеченных.

Мэр поручил коммунальным службам сразу после выполнения первостепенных задач направить усилия на уборку второстепенных дорог и межквартальных проездов.

– В течение двух дней я в ходе объездов провожу мониторинг состояния дорог, контролирую качество уборки территории. В основном поставленные задачи выполняются, Но хочу сказать, что многое зависит от погодных условий – температуры, интенсивности осадков. Сейчас, например, достаточно необычное явление: песко-соляная смесь отработала хорошо, но «шуга», которая образовалась в результате, имеет пластичную структуру и достаточно тяжело убирается. Тем не менее, магистрали очищают, действительно, до борта, вывоз снега организован, техника по максимуму в работе. Комбинаты сделают еще несколько проходов и к утру понедельника первоочередные улицы города будут в нормативном состоянии, – подытожил глава Воронежа Вадим Кстенин и продолжил ночной инспекционный объезд.

По данным мэрии, за ночь с улиц города вывезли 1885 кубометров снега.