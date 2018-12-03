2018-12-03T13:14:32+03:00
Общество

В Воронежской области на одного богача приходится 27 бедняков

По уровню зарплат наш регион оказался за экватором очередного рейтинга
Виктор ЛЕВШАКОВ
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За высокой зарплатой нужно уезжать в северные и дальневосточные регионыЗа высокой зарплатой нужно уезжать в северные и дальневосточные регионыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Проблему социального расслоения в России решили поднять эксперты РИА Рейтинг. В качестве основного показателя исследователи опирались на долю работников, получающих на руки от 100 тысяч рублей. В целом по стране только 4,4% работников могут похвастаться такой зарплатой. Хотя за год их доля все-таки увеличилась примерно на 0,3%.

Лидерами по высоким зарплатам стали северные и дальневосточные регионы. Так, в Ямало-Hенецком автономном округе более 27% работников зарабатывают более 100 тысяч. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 26% высокооплачиваемых сотрудников. Далее идут Hенецкий АО (20%) и Магаданская область (17,62%).Что интересно, Москва в этом году заняла лишь пятое место (17,59%).

Воронежская область расположилась в данном рейтинге только на 48 позиции. Только 1,34% счастливчиков из нашего региона зарабатывают 100 тысяч в месяц или даже больше. Для сравнения наверняка будет интересна другая цифра: труд скольких же человек остается низкооплачиваемым. Так, 27,4% жителей Воронежской области зарабатывают меньше 15 тысяч в месяц – именно такую сумму выбрали эксперты для оценки нижнего предела. Получается, что в Воронежской области на одного богача приходится примерно 27 бедняков.

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