2018-12-03T13:14:21+03:00
Звезды

Воронежцам споет Елена Ваенга

Артистка приедет на гастроли 5 декабря
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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5 декабря Воронеж с концертом посетит Елена Ваенга. Ее называют колдовской певицей - за душевную, магическую атмосферу на концертах. А еще она весьма многогранная артистка - в одной программе зрители видят и «лирическую» Ваенгу, и «бунтующую патриотку», и «созерцающую художницу». Она исполняет практически все жанры, в ее репертуаре и авторская музыка, и funk, soul, bossаnova, фолк-рок и старинный русский романс, и украинские, русские, белорусские, испанские и другие народные песни, а также собственные стихи, еще не положенные на музыку. А еще зрители любят Ваенгу за колоссальную самоотдачу и мощную энергетику, которой она делится на концерте.

- Я пишу только то, что мне хочется. Стараюсь выражать свои мысли, а станет ли песня модной или нет - для меня неважно. Я не лицо шоу-бизнеса, и я не загадка эстрады! Меня, пожалуйста, причисляйте к миру искусства, - говорит о своем творчестве артистка.

Концерт Елены Ваенги пройдет в Event-Hall 5 декабря в 19.00 (16+).

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