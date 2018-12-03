Спасатели рассказали воронежцам о простых правилах безопасности на новогодних каникулах

СЕГОДНЯ 13:40 2018-12-03T13:42:53+03:00

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Впереди у нас новогодние праздники - время, когда выходные у родителей совпадают с зимними каникулами у детей. Школьники - народ достаточно самостоятельный, и поэтому в службе спасения дали ряд рекомендаций по праздничной безопасности для тех, у кого есть дети. К слову, последним тоже не мешало бы с такими правилами познакомиться. Будет здорово, если простые истины объяснять своим чадам будут взрослые. К слову, на прошлых выходных мастер-класс по детской безопасности провели волонтеры "Лиза Алерт". Их инструктаж касаетеся дургой ее стороны - общения с незнакомцами и самостоятельных перемещений по городу.

Коварный первый лед

Первое, о чем напомнили спасатели - опасность выхода на лед водохранилища. Напомним, в ноябре отчаянная группа взрослых повела туда детей кататься на коньках. Так же удивила горожан жительница Воронежа, которая кружилась на коньках по тонкой ледяной корочке, когда во многих местах еще плескалась вода...

Новогодняя красавица - украшает праздник и хорошо горит

Новогодняя елка тоже может стать источником опасности. Из-за электрических гирлянд она может вспыхнуть.

Петарды, фейерверки, хлопушки

С этими неизменными спутниками новогодних праздников надо держать ухо востро - тут никто не станет спорить. Расскажите об этом и своим детям и научите их главному правилу: при любой экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112.