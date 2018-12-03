В Воронеже Павел Воля отобрал у зрителя телефон и глумился над ухищрениями красоток

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-03T13:17:37+03:00

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1 декабря в Event-Hall 2000 зрителей собрал Павел Воля.

- Каждый год у меня предновогодняя традиция: декабрь начинается с Воронежа. Пожалуйста, давайте сразу сделаем фото на память, а потом умоляю, спрячьте гаджеты. Будете снимать, ничего не запомните. Я выступаю не для ваших телефонов! - сказал в начале концерта юморист. - К тому же сегодня новая программа, вы не услышите ни одной старой шутки, потом я буду показывать ее в столице, и если ТНТ не будет первым, кто это покажет, они обидятся и проклянут вас через «Битву экстрасенсов»! Кроме того, я не собираюсь стесняться ни в эмоциях, ни в выражениях, тем более выступая на родине «Сектора газа». А у меня есть дети, и я не хочу, чтобы Роберт обложил меня матом, потому что увидел это на видео из Воронежа.

Послушались артиста не все, то и дело Воле приходилось в течение концерта гонять нерадивых зрителей, а у одного он даже лично отобрал телефон.

Примерный отец Воля каждый раз говорит о детях на концерте, не стал исключением и этот раз: Павел рассуждал о том, насколько для каждого свой ребенок лучший и гениальный (что малышковые какашки умилительно превращаются в эмодзи), а остальные дети всем… до лампочки.

Еще одной темой концерта стала женская продажность: Павел Воля назвал представительниц прекрасного пола сексоправительницами-сексораспорядительницами, которые за интим получают все - от айфонов до омара.

- У вас фондовая биржа по обмену секса на «бабки» и любые товары-услуги, - констатировал юморист со сцены.

Язвительно юморист прошелся по любительницам менять себя с помощью пластики.

По традиции, не обошел вниманием Воля и районы города, называя зрителей последних рядов - "с МАшмета", а обладателей дорогих билетов - "с Северного".