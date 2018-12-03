За жизнь женщины, выбросившей младенца в мусорный бак, борются воронежские врачи
В Нововоронеже в мусорном контейнере нашли труп новорожденного малыша. Тело ребенка вечером 30 ноября случайно обнаружили местные жители. СУ СК РФ проводит проверку по данному факту. 3 декабря стали известны новые детали этого страшного происшествия.
Оказалось, что1 декабря в нововоронежской медсанчасти №33 во время оказания помощи одной из пациенток врачи установили, что она находится в состоянии после недавних родов. При этом женщина не могла объяснить, где находится ребенок.
- Медработники сообщили о ЧП в полицию, которая установила местонахождение новорожденного. В женской консультации беременная не наблюдалась, - комментируют в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.
По предварительным данным, эта беременность не была желанной: женщина предпринимала меры по стимуляции преждевременных родов.
- Для установления причин смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. В виду тяжелого состояния женщину доставили в областной перинатальный центр, где продолжается ее лечение, - также отметили в региональном департаменте здравоохранения.