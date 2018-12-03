СЕГОДНЯ 12:40 2018-12-03T12:44:14+03:00

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Воронежские автомобилисты пожаловались на неубранные платные парковки. Если с уборкой дорог от снега, прошедшего в эти выходные, власти справились, то места для машин просто погрязли в сугробах. Видео с занесенной стоянкой горожане выложили в популярную группу в соцсети в понедельник, 3 декабря.

Неочищенные парковочные места воронежцы заметили на улице Донбасской.

Также горожане отметили, что подобные проблемы существуют и на других улицах.

- Я сегодня по Кольцовской шла и обратила внимание, что для того, чтобы попасть на парковку, необходимо преодолеть сугробы сантиметров 50. Либо концессионнеры сгребли снег на дорогу, либо с дороги к обочине. В любом случае очень удобно им и не дорого, - написала местная жительница.

В пресс-службе «Городских парковок» нам сообщили, что в курсе сложившейся ситуации.

- У комбинатов в приоритете уборка дорог. Сначала очищаются улицы, а потом службы приступают к парковкам. Поэтому сугробы там - явление временное. Мы уже направили заявки, и ко вторнику стоянки приведут в порядок, - прокомментировали в организации.