В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-03T11:54:08+03:00

Труп обнаружили сотрудники МЧС после того, как потушили огонь

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В понедельник, 3 декабря, в 5.18 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Шубное на улице Острогожской.

- На место ЧП выезжали восемь наших специалистов на двух машинах. Пожар ликвидировали в 5.53. К тому времени рухнула крыша, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

На пепелище сотрудники МЧС нашли труп 79-летнего хозяина дома. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.