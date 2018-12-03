Ночью на трассе под Воронежем спасли замерзающих в сломанном автобусе до Липецка

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-03T11:59:31+03:00

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В ночь с субботы на воскресенье, которая выдалась морозной, сотрудники ДПС оказали помощь водителю и пассажирам сломавшегося на трассе автобуса "Ванхол". Он следовал в Липецк. Транспортное средство встало на дороге "Курск - Саратов" в селе "Девица". Это заметил проезжающий мимо автомобилист, который и передл информацию посту ДПС. В салоне было 25 человек.

- Прибыв на место, инспекторы во избежание происшествия с помощью проблесковых маячков обозначили место стоянки автобуса. После чего помогли выяснить причину остановки. Как оказалось, причиной стала неисправность тормозной системы, а именно - замерзание трубопровода, подающего воздух. В результате, полицейские, устранив поломку подручными средствами на месте остановки, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.