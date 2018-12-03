2018-12-03T11:30:06+03:00
Происшествия

Полиция просит воронежцев помочь найти водителя, сбившего 9-летнего ребенка на переходе

Это произошло около 15.30 в субботу, 1 декабря, на проспекте Труда
Юлия ТЕРНОВА
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Полиция ищет свидетелей того, как неизвестный водитель сбил ребенка на проспекте Труда 1 декабря. По данным правоохранителей, это случилось в 15.30. Девятилетний мальчик попал в больницу. Он объяснил медикам, что попал под машину на пешеходном переходе. Медики уже обратились к стражам порядка.

Предполагается, что марка машины - "ВАЗ 21099", хотя это не известно точно. Когда автомобилист сбил мальчика, он двигался со стороны Московского проспекта в сторону улицы Солнечной.

- Полицейские обращаются ко всем, кто стал очевидцем происшествия и может помочь установить транспортное средство и водителя, сообщить по телефонам: 8 (473) 2-51-12-16 или 02, - заключают в пресс-службе ведомства.

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