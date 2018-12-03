В Воронеже "шестерка" проехала на красный и врезелась в "Нексию": пострадали двое

СЕГОДНЯ 10:58 2018-12-03T11:04:31+03:00

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На улице Ростовской в Воронеже произошло ДТП с пострадавшими: водитель "шестерки", двигавшейся в сторону улицы Саврасова, решил проехать на красный на перекрестке и врезался в "Дэу Нексию". Это произошло вечером воскресенья, 2 декабря, около 19.20. По данным пресс-службы регионального управления полиции, в результате пострадал 63-летний водитель "Нексии" и его пассажирка, 48-летняя женщина. Сейчас они находятся в больнице, куда их доставили по скорой.

По факту случившегося проводят проверку в ГИБДД. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этой аварии.