В Воронеже "шестерка" проехала на красный и врезелась в "Нексию": пострадали двое
Это произошло на улице Ростовской
Скриншот поста с фотографиями с места происшествия в группе "Типичный Воронеж". Автор фото Никита Макрецов
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На улице Ростовской в Воронеже произошло ДТП с пострадавшими: водитель "шестерки", двигавшейся в сторону улицы Саврасова, решил проехать на красный на перекрестке и врезался в "Дэу Нексию". Это произошло вечером воскресенья, 2 декабря, около 19.20. По данным пресс-службы регионального управления полиции, в результате пострадал 63-летний водитель "Нексии" и его пассажирка, 48-летняя женщина. Сейчас они находятся в больнице, куда их доставили по скорой.
По факту случившегося проводят проверку в ГИБДД. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этой аварии.