За сутки в Воронежской области поймали 16 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-03T10:44:21+03:00

24 человек оштрафовали за слишком темные стекла, 27 - за проезд по пешеходному переходу

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За сутки в Воронежской области полицейские поймали на пьяном вождении 16 человек. Сообщает об этом пресс-служба регионального ГУ МВД. За нечитаемые номерные знаки наказали 48 водителей, за выезд на встречную полосу - восемь, за перевозку детей без специальных удерживающих устройств - 13. 24 автомобилиста понесли ответственность за несоответствие ГОСТу тонировки стекол, 27 - за то, что не пропускали пешеходов, 47 - за то, что пренебрегли безопасностью и не пристегнулись.

Всего за сутки на дорогах области произошло 83 ДТП, из них в Воронеже – 54, на федеральных трассах – три. В семи ДТП травмы различной степени тяжести получили девять человек.