Воронежцам обещают легкий минус на этой неделе

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-03T09:53:22+03:00

Осадки могут выпасть только ближе к ее концу

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Сотрудники гидрометцентра обещают воронежцам умеренно холодную погоду на новой рабочей неделе. Например, в понедельник, 3 декабря, столбик термометра может опуститься до -6, во вторник, 5 числа, ожидается -4, в среду - -1, а в четверг потеплеет до нуля. Впрочем, уже в пятницу снова нас ждет небольшой минус.

Что касается осадков, то в первой половине недели синоптики предвидят ясную погоду. В четверг из-за потепления может выпасть снег вперемешку с дождем. В пятницу пройдет легкий снежок, но уже без дождя.