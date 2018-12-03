2018-12-03T09:53:22+03:00
Общество

Воронежцам обещают легкий минус на этой неделе

Осадки могут выпасть только ближе к ее концу
Юлия ТЕРНОВА
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Сотрудники гидрометцентра обещают воронежцам умеренно холодную погоду на новой рабочей неделе. Например, в понедельник, 3 декабря, столбик термометра может опуститься до -6, во вторник, 5 числа, ожидается -4, в среду - -1, а в четверг потеплеет до нуля. Впрочем, уже в пятницу снова нас ждет небольшой минус.

Что касается осадков, то в первой половине недели синоптики предвидят ясную погоду. В четверг из-за потепления может выпасть снег вперемешку с дождем. В пятницу пройдет легкий снежок, но уже без дождя.

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