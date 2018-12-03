2018-12-03T08:39:07+03:00
Недвижимость

За воскресенье с воронежских улиц вывезли 1800 кубометров снега

А ночью город убирали около 200 машин
Юлия ТЕРНОВА
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Вадим Кстенин поприсутствовать на уборке города от снега в ночь на понедельник. О дневной уборке в воскресенье так доложил вице-мэр по дорожному хозяйству Сергей Петрик: – Технология простая, но требует определенного времени – около двух часов на просыпку во время и после снегопада, после этого смесь еще должна сработать. В результате возникает «каша», которая и сметается снегоуборочной техникой. Ее наличие на дорогах в первые часы после снегопада неизбежно. В течение всего воскресенья выполнялись работы и была спланирована уборка в ночное время. Выход техники в течение дня превысил 180 единиц, но упор был сделан уже на вывоз – с улиц города убрано больше 1800 кубометров снега, а расход пескосмеси - 700 тонн. В ночь на дороги, по данным мэрии, вывели дополнительную технику, увеличив ее количество до 200 машин.

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