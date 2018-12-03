В Воронеже пропал 19-летний парень
О местонахождении Дениса Требунских ничего неизвестно с 28 ноября
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже пропал 19-летний парень. О местонахождении Дениса Требунских ничего неизвестно с 28 ноября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети накануне, 2 декабря.
Рост пропавшего - 190 см. У Дениса Требунских нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза.
В день исчезновения парень был одет в черную куртку и темно-синие джинсы, на ногах - темно-серые ботинки.
Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Дениса Требунских волонтеры просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 42 или 112. Поисковикам нужна помощь добровольцев.