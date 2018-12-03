2018-12-03T06:52:58+03:00
Общество

В Воронеже таксист рискнул жизнью пассажира

Водитель выехал на перекресток на красный свет [видео]
Юлия ДИДЕНКО
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Таксист в Воронеже нарушает правила.Отправитель: Андрей Павельев.

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В Воронеже таксист-лихач решил рискнуть жизнью пассажира, чтобы сэкономить время. Водитель выехал на перекресток, игнорируя при этом красный сигнал светофора. Инцидент произошел на улице 45-й Стрелковой Дивизии недалеко от остановки «Мвгазин Ралли». Запись нарушения местный житель опубликовал в группе «Аварии | ДТП | Воронежа» в воскресенье, 2 декабря.

- Вот такие таксисты у нас . И ещё с пассажиром, - подписал ролик автор.

В комментариях к посту мнения воронежцев разделились. Кто-то посчитал, что таксист никому не мешал и риска попасть в ДТП вообще не было. Другие же пользователи на нарушение отреагировали резко.

- Он выперся на запрещающий сигнал на встречку (смотрите, перпендикулярному движению зелёный горит) и подставился под «четырку». Этот «чебурек», подставляясь и рискуя жизнью пассажира, решил сэкономить две минуты. Куда катиться мир. Водитель «четырки» молодец, вовремя среагировал, - написал горожанин.

А вы как считаете, допустимо ли такое поведение таксиста?

Таксист в Воронеже нарушает правила.Отправитель: Андрей Павельев.

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