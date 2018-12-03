Константин Меладзе в шоу "Голос" предпочел воронежской певице другую конкурсантку

СЕГОДНЯ 00:56 2018-12-03T00:59:14+03:00

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Воронежская участница седьмого сезона шоу "Голос" Екатерина Короткова выбыла из проекта на этапе "поединков". Эфир с нашей землячкой показали 30 ноября. Екатерина дуэтом с Софией Тарасовой исполнила песню группы «Океан Эльзы» «Обiйми». Получилось так проникновенно, что все наставники не могли сдержать восторгов. Зато тяжело было с выбором Константину Меладзе, наставнику обеих певиц.

- Самое прекрасное, что вам обеим по 17 лет, это внушает такой оптимизм, веру в будущее нашей музыки. У нас бывают такие дуэты, когда реально не знаешь, кого выбрать - это не игра, не кокетство, не ерничанье, - признался Меладзе. - Тяжело придется тому, кого я не выберу.

Наставник, к сожалению, предпочел нашей Екатерине соперницу.

Зато Катю здорово поддержал на сцене ведущий Дмитрий Нагиев.

- В каком бы это не случилось возрасте, это всегда очень обидно. Но я хочу сказать, что ты настолько хороша, что не понимаешь, насколько! Думаю, мы очень скоро будем встречаться на очень крутых концертах, - сказал Нагиев.

Катя в ответ поблагодарила музыкантов, всех наставников, зрителей и близких, которые ее поддерживали.

Напомним, в конце декабря второкурсница эстрадно-джазового отделения музыкального колледжа имени Ростроповичей Екатерина Короткова примет участие в телеконкурсе "Звезда", болеем за землячку!