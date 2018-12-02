2018-12-02T22:17:08+03:00
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Воронежцы первыми увидели свежие серии нового сезона «Улетного экипажа»

Поклонникам показали две серии
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото СТСфото СТС
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Пришедшим в кинотеатр «Люксор» воронежцам удалось увидеть свежие кадры второго сезона комедийного сериала «Улетный экипаж», который только с понедельника стартует на СТС. На большом экране поклонникам комедии показали целых две серии.

В продолжении улетной истории, получившей заветную статуэтку ТЭФИ, зрители увидят не только самолеты, но и уникальные автомобили: по сюжету главный герой Кулагин, которого играет Алексей чадов, увольняется и устраивается работать… таксистом. В сериале актер водит роскошный Lincoln continental 1971 года.

- Красивая машина! Я и в реальной жизни являюсь обладателем настоящего ретроавтомобиля, поэтому к подобной технике отношусь с определенным трепетом и восторгом, - признавался Чадов.

В новых сериях актеру предстояло не только оттачивать навыки вождения, но и петь в караоке-клубе хиты Владимира Кузьмина и группы «Танцы минус». Кстати, в жизни, по признанию Чадова, в караоке он поет «Рюмку водки на столе» что-то из репертуара Цоя. В новых сериях герой Чадова перевоплотился также в рэпера для съемок в клипе поп-певицы, а других персонажей комедии ждут привидения в старинном замке, разъяренные футбольные фанаты и сумасшедший кинорежиссер.

Второй сезон комедии начнут показывать по будням на СТС с 3 декабря в 20.00.

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