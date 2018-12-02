2018-12-02T20:32:07+03:00
Общество

Воронежский ноябрь 2018 года стал самым сухим почти за век

За месяц выпало меньше 8% нормы осадков
Елена ФЕДЯШЕВА
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В ноябре было много солнечных днейВ ноябре было много солнечных днейФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Ноябрьскую погоду 2018 года определяла серия антициклонов, благодаря им большую часть месяца было сухо и довольно холодно. В первой декаде месяца из-за перепадов дневной и ночной температур часто наблюдались радиационные туманы и дымка.

Первую отрицательную температуру этой осени метеостанция зарегистрировала 2 ноября, 10 числа в воздухе полетели первые снежинки. Во второй декаде ноября наступила климатическая зима – среднесуточная температура опустилась ниже нуля. Середина месяца и вовсе удивила морозом – он прижал аж до -10! И это при полном отсутствии снежного покрова.

Третья декада ноября была в пределах климатической нормы. 26 числа выпал первый снег, его слой составил от 2 до 4 сантиметров. В конце месяца снова резко похолодало, температура оказалась на шесть-восемь градусов ниже нормы. В Калаче 30 ноября даже наблюдался 20-градусный мороз при сильном тумане.

По итогам месяца ноябрь оказался на 1,2 градуса холоднее среднемноголетней нормы. В то же время он стал едва ли не самым сухим за всю историю метеонаблюдений. За месяц выпало лишь 8% от нормы. 1919 год с трудом смог удержать рекорд по засухе. Тогда было «выполнено» только 2% ноябрьской нормы.

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