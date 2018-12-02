2018-12-02T19:41:05+03:00
Происшествия

В Воронежской области поймали дачных воров

Задержать злоумышленников помог случайный свидетель
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 ноября житель поселка Тойда Панинского района сообщил в полицию о том, что в дачном домике на улице Афанасьевской орудуют воры. Владелец дачи проживает в Воронеже. Прибывшие на вызов оперативники задержали машину с тремя подозреваемыми – девушкой 28 лет и двумя мужчинами 22 и 28 лет – на выезде из поселка.

В машине обнаружили похищенные из дачного домика газовые баллоны, газовую плиту, садовый инвентарь и металлическую посуду.

Подозреваемых доставили в полицию, где они признались в краже и рассказали, что собирались сдать похищенное в пункт приема металлолома или продать. Злоумышленники знали, что хозяина нет дома, поэтому «работали» без опаски.

- Вечером этого же дня 60-летний потерпевший прибыл в поселок и обратился в отдел полиции с заявлением о совершенном хищении. Причиненный материальный ущерб составил более 5 000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что подозреваемые причастны еще к одной краже. 16 ноября вечером подозреваемые приехали на «пятерке» в поселок Козьминский, где на улице Дачной в отсутствие хозяев обчистили домик, украв запчасти от «Фольксвагена», и лом черного металла. Позже металл сдали в «чермет», а детали спрятали в ожидании потенциального покупателя.

Владелец дачи 33-летний воронежец, обнаружив пропажу имущества, обратился в полицию. Причиненный ущерб он оценил в 20 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. По фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража», санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас полицейские выясняют причастность подозреваемых к другим кражам из дачных домиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский ноябрь 2018 года стал самым сухим почти за век
В Воронежской области расчистили горельник площадью 132 га.
В Воронеже начали устанавливать новогоднюю елку на площади Ленина
В районах Воронежа продолжается борьба с последствиями снегопада
В Воронеже бывший таксист занялся распространением наркотиков
За плохую уборку дворов от снега воронежские УК могут поплатиться штрафом
Ночь на воскресенье на улицы Воронежа вышли 157 снегоуборочных машин
В Воронеже без вести пропала 16-летняя школьница
После публикации в СМИ воронежские коммунальщики отремонтировали 85-летнюю многоэтажку
Воронежские полицейские помогли автоледи заменить колесо
Полицейские предупредили воронежских водителей о скользких дорогах
В Воронеже в Лесной поляне оборудовали детскую, спортивную и игровую зоны
Воронежским предпринимателям напомнили о пожарной безопасности при размещении гирлянд
Воронежский губернатор обсудил туризм с главой Тульской области
Воронеж обошел соперников в голосовании за имя Петра I для аэропорта
Воронежцы дважды обокрали квартиру и с ножом напали на ее хозяина
В Воронежской области пенсионер замерз насмерть в километре от дома
В Воронежской области в мусорном контейнере нашли труп младенца
Воронежцы завоевывают парковочные места с помощью противотанковых ежей
Житель Воронежской области попался на мошенников на сайте объявлений
Сотрудники МЧС предупредили жителей Воронежской области о снеге, сильном ветре и заносах
В Воронеже из-за видеозаписи в Сети оштрафовали водителя маршрутки
В Воронеже маршрутный «ПАЗ» насмерть сбил мужчину
В Воронежской области водитель ЗИЛа пытался сбежать с места смертельного ДТП с «Газелью»
Воронежец, бросивший сбитую девушку умирать на дороге, пойдет под суд
Воронежец обнаружил в лесу гриб-гигант