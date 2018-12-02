В Воронежской области поймали дачных воров

СЕГОДНЯ 19:41 2018-12-02T19:41:05+03:00

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27 ноября житель поселка Тойда Панинского района сообщил в полицию о том, что в дачном домике на улице Афанасьевской орудуют воры. Владелец дачи проживает в Воронеже. Прибывшие на вызов оперативники задержали машину с тремя подозреваемыми – девушкой 28 лет и двумя мужчинами 22 и 28 лет – на выезде из поселка.

В машине обнаружили похищенные из дачного домика газовые баллоны, газовую плиту, садовый инвентарь и металлическую посуду.

Подозреваемых доставили в полицию, где они признались в краже и рассказали, что собирались сдать похищенное в пункт приема металлолома или продать. Злоумышленники знали, что хозяина нет дома, поэтому «работали» без опаски.

- Вечером этого же дня 60-летний потерпевший прибыл в поселок и обратился в отдел полиции с заявлением о совершенном хищении. Причиненный материальный ущерб составил более 5 000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что подозреваемые причастны еще к одной краже. 16 ноября вечером подозреваемые приехали на «пятерке» в поселок Козьминский, где на улице Дачной в отсутствие хозяев обчистили домик, украв запчасти от «Фольксвагена», и лом черного металла. Позже металл сдали в «чермет», а детали спрятали в ожидании потенциального покупателя.

Владелец дачи 33-летний воронежец, обнаружив пропажу имущества, обратился в полицию. Причиненный ущерб он оценил в 20 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. По фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража», санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас полицейские выясняют причастность подозреваемых к другим кражам из дачных домиков.