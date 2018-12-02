В Воронежской области расчистили горельник площадью 132 га.

СЕГОДНЯ 18:17 2018-12-02T18:17:35+03:00

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В Новохоперском районе завершилась расчистка горельника у села Троицкое площадью 132 гектара. Ранее на этом участке рост колхозный лес, который уничтожили пожары 2008-2010 годах. После этого горельник передали в государственный лесной фонд Новохоперского лесничества. Расчисткой его занялись сотрудники Воронежского лесопожарного центра.

Близки к завершению аналогичные работы в районе сел Некрылово и Варварино. Собранные остатки – выкорчеванные пни и обгоревшие стволы – собирают в кучи и сжигают. Сотрудники лесхоза рассчитывают завершить эту работу до формирования устойчивого снежного покрова.

Общая площадь расчищенных горельников в Новохоперском районе составит 218 гектаров.