В районах Воронежа продолжается борьба с последствиями снегопада

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-02T16:10:21+03:00

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В Воронеже продолжается «зачистка» улиц от выпавшего ночью снега. Так, в Ленинском районе с первыми осадками вышли 27 машин, в том числе 11 комбинированных, три трактора со щетками и три единицы малой коммунальной техники. За ночь израсходовали 388 тонн пескосмеси и освободили улицы от 74 кубометров снега.

В Центральном районе на борьбу с последствиями снегопада бросили 35 единиц различной коммунальной техники и два десятка дворников.

В воскресенье днем работу на магистралях района продолжили 34 машины и 55 работников – «ручников».

- Основное внимание уделяется объектам социальной сферы, уборке основных и магистральных улиц, остановкам общественного транспорта, подметанию и посыпке тротуарной части, - рассказали в управе Центрального района. - В помощь людям на тротуарах работает несколько единиц малой коммунальной уборочной техники, которая позволяет значительно увеличить скорость, а также качество уборки.

В предстоящую ночь в Центральном районе планируется выход на работу не менее 30 машин и 20 работников.