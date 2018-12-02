2018-12-02T15:29:15+03:00
Происшествия

В Воронеже бывший таксист занялся распространением наркотиков

В новой работе ему очень помогла наработанная «клиентская база»
Елена ФЕДЯШЕВА
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Клиенты такси стали клиентами наркокурьера.Клиенты такси стали клиентами наркокурьера.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники полиции задержали 31-летнего воронежца по подозрению в сбыте наркотиков. В прошлом молодой человек работал в такси и завести многочисленные знакомства среди клиентов, что помогло ему на «новом месте работы». В течение осени подозреваемый успешно реализовывал «дурь» среди своих бывший клиентов при личных встречах на территории Воронежа. При попытке сбыта очередной «дозы» парня задержали оперативники. Стражам правопорядка удалось задокументировать семь фактов сбыта наркотиков, около пяти граммов героина.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания, - рассказали в пресс-службе ГУ СВД по Воронежской области, - По данным фактам в отношении местного жителя возбуждено 7 уголовных дел по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемого заключили под стражу. Полицейские и следователи собирают доказательную базу. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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