2018-12-02T14:56:46+03:00
Общество

За плохую уборку дворов от снега воронежские УК могут поплатиться штрафом

Спросить с коммунальщиков в первую очередь должны жильцы
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото мэрии Воронежафото мэрии Воронежа
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В воскресенье, 2 декабря, и.о. руководителя управления ЖКХ Дмитрий Соломаха совершил объезд дворовых территорий и отметил, что многие управляющие компании вывели во дворы не только работников ручной уборки, но и мини-технику и тяжелые спецмашины, где это было необходимо.

– По поручению главы Воронежа Вадима Кстенина мы проводим осмотр территорий по районам и видим, что посыл мэра услышан – люди работают, техника привлечена, однако, мы фиксируем и множество дворов, где обслуживающие организации абсолютно не исполняют своих обязательств. Мы подготовим реестры таких управляющих компаний и ТСЖ с фотофиксацией и направим эту информацию в органы, имеющие полномочия для принятия мер административного воздействия, – рассказал Дмитрий Соломаха.

Организацией, уполномоченной контролировать работу УК, является Государственная жилищная инспекция Воронежской области. За невыполнение своих обязанностей по уборке придомовых территорий обслуживающая организация может быть наказана штрафом.

– Подобные данные, которые поступают к нам из разных источников, в том числе, от органов местного самоуправления являются для нас основанием для проведения внеплановой проверки. С администрацией города мы очень эффективно взаимодействуем, наработана положительная практика, – отметила руководитель государственной жилищной инспекции Воронежской области Диана Гончарова. – Если нарушение на момент выхода инспектора на место подтвердится, то в отношении обслуживающей организации составляется протокол об административном правонарушении, ответственность предусмотрена значительная: для должностного лица штраф может составить 100-150 тысяч рублей, а для юридического – до 250 тысяч рублей.

Мэрия может привлечь УК к административной ответственность за нарушение правил благоустройства, где предусмотрены штрафы от 5 до 25 тысяч.

– Обслуживающие жилье организации, которые не очищают дворы от снега, безусловно, следует привлекать к ответственности. Но руководству УК и ТСЖ надо, наконец, и самим осознать, что выгоднее все-таки убирать придомовую территорию, чем постоянно платить штрафы. А горожане, во-первых, должны активнее включаться в управление собственным имуществом и научиться самим определять, какие условия должны быть включены в договор, а во-вторых, четко и уверенно требовать их выполнения от персонала обслуживающих организаций. Необходимо помнить, что это, фактически, наемные сотрудники, которым люди платят зарплату из своего кармана, и если те не справляются – их нужно менять, – подчеркнул Вадим Кстенин.

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