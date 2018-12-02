Ночь на воскресенье на улицы Воронежа вышли 157 снегоуборочных машин

СЕГОДНЯ 14:04 2018-12-02T14:33:38+03:00

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В субботу, 1 декабря, накануне снегопада мэр Воронежа Вадим Кстенин поставил перед и.о.руководителя управления ЖКХ мэрии Дмитрием Соломахой задачу отработать с управами районов и управляющими компаниями вопрос уборки снега на дворовых территориях многоквартирных домов.

– Информацию о необходимости выполнять свои обязательства по уборке прилегающих к жилым домам территорий по моему поручению до УК и ТСЖ довели. На первом этапе ставлю задачу в воскресенье, 2 декабря, ночью, а также в понедельник совместно с управами районов провести мониторинг состояния дворовых территорий и по итогам составить список тех коммунальщиков, которые не откликнулись на наш призыв, – дал указание глава Воронежа Вадим Кстенин.

Сообщение о грядущих осадках дорожные и коммунальные службы города получили в субботу. Поэтому в ночь на 2 декабря на улицы города отправились 157 снегоуборочных машин, том числе 22 – привлеченных по договорам с частными предприятиями. Это комбинированные дорожные машины, фронтальные погрузчики, самосвалы, трактора, грейдеры, роторы и малая техника для уборки снега в узких местах.

Первыми на улицы вышли «пескачи», которые обработали от наледи дорожное полотно в опасных местах: на спусках-подъемах, мостах, магистралях с интенсивным движением. За ночь израсходовали 1700 тонн песко-соляной смеси и вывезли с улиц города 360 кубометров снега.

– Работа ведется днем в воскресенье и будет идти в круглосуточном режиме, чтобы к понедельнику по максимуму обеспечить воронежцам комфортную дорогу на работу, - заверили в мэрии. - Упор будет сделан также на очистку пешеходных переходов и остановок, а также на вывоз снега.

Между тем, по прогнозам синоптиков, снегопад в Воронеже прдлится несколько дней.