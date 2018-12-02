После публикации в СМИ воронежские коммунальщики отремонтировали 85-летнюю многоэтажку

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-02T12:26:11+03:00

В доме на улице Циолковского заменили крышу и ликвидировали прорехи в лестнице

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Плачевное состояние четырехэтажного дома 1933 года постройки на улице Циолковского, 13 стало достоянием общественности после публикации фотографий в интернете. Жители многоэтажки многие годы мирились с дырами в лестничных пролетах и протекающей крышей.

Изложенными в сообщении фактами заинтересовалась Государственная жилищная инспекция Воронежской области. И факты подтвердились. Получив уведомление о предстоящей проверке УК «Ава-Кров» сменила шифер на крыше над семью квартирами и заделала дыры по всей поверхности кровли. Смонтировала водостоки по периметру, отремонтировала кладку оголовков и оштукатурила их. Перемены к лучшему произошли и в подъездах – рабочие восстановили цементную стяжку ступеней входных групп всех подъездов, отремонтировали ступени лестничных маршей, восстановили остекление и освещение в подъездах.

Однако восстановление внутренней отделки стен и подъездов дома УК не выполнила, сославшись на то, что эти работы не предусмотрены перечнем видов работ, выполняемых за счет средств, собираемых по статье «содержание жилого помещения».

- Важно отметить, что проведение косметического ремонта подъезда не входит в Минимальный перечень услуг и работ, - отметили в ГЖИ. – Ремонт отделки по закону обязателен в том случае, если обрушение штукатурных слоев угрожает людям. Таким образом, управляющая организация обязана обеспечить целостность несущих конструкций дома, не допуская их разрушения. Однако полное окрашивание стен, потолков и коридоров подъездов в указанный перечень не входит.

В ГЖИ пояснили, что для проведения косметического ремонта в подъездах дома №13 по улице Циолковского возможно, если такое решение примут на общем собрании собственники дома за счет дополнительно собранных средств.