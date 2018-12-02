2018-12-02T11:14:51+03:00
Общество

Воронежские полицейские помогли автоледи заменить колесо

Женщина попала в сложную ситуацию по пути домой в Репьевском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото сайта ГУ МВД по Воронежской областифото сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Сотрудники Госавтоинспекции выручили жительницу Репьевского района, попавшую в неприятную историю на дороге. Патрулируя территорию райцентра, экипаж ДПС обратил внимание на автоледи, которая ходила рядом с припаркованным у обочины на улице Мамкина автомобилем «Датсун». Инспекторы подошли к женщине и поинтересовались, что произошло и не требуется ли ей помощь?

Оказалось, что по пути домой в село Братки у дамы спустило колесо, и она не могла его заменить самостоятельно.

- С помощью имеющегося инвентаря полицейские заменили спущенное колесо на запасное и порекомендовали женщине быть предельно осторожной за рулем, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В свою очередь автолюбительница выразила огромную признательность полицейским за оказание помощи.

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