Воронежские полицейские помогли автоледи заменить колесо

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-02T11:14:51+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции выручили жительницу Репьевского района, попавшую в неприятную историю на дороге. Патрулируя территорию райцентра, экипаж ДПС обратил внимание на автоледи, которая ходила рядом с припаркованным у обочины на улице Мамкина автомобилем «Датсун». Инспекторы подошли к женщине и поинтересовались, что произошло и не требуется ли ей помощь?

Оказалось, что по пути домой в село Братки у дамы спустило колесо, и она не могла его заменить самостоятельно.

- С помощью имеющегося инвентаря полицейские заменили спущенное колесо на запасное и порекомендовали женщине быть предельно осторожной за рулем, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В свою очередь автолюбительница выразила огромную признательность полицейским за оказание помощи.