Полицейские предупредили воронежских водителей о скользких дорогах

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-02T10:34:49+03:00

На дорогах могут образоваться снежные заносы Фото: из архива «КП»

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В ночь на воскресенье, 2 декабря, в Воронежскую область пришла настоящая зима. Снег покрыл дороги, и они стали скользкими. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима.

- Помните, что в подобных погодных условиях затрудняется торможение автомобиля, следовательно, автолюбителю необходимо позаботиться о верной и безопасной скорости движения и дистанции до впереди идущего транспортного средства. По возможности, откажитесь от управления автомобилем и воспользуйтесь общественным транспортом, - напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В условиях снегопада на дорогах работают дополнительные экипажи ДПС, дорожные службы очищают знаки и дорожное полотно от снега.

- В случае, если вы попали в ДТП или другую нештатную дорожную ситуацию, звоните в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефону: 8(473) 269-61-02 или по телефону 02 (круглосуточно), сотрудники Госавтоинспекции окажут вам необходимую помощь, - напомнили в полиции.