В Воронеже в Лесной поляне оборудовали детскую, спортивную и игровую зоны

СЕГОДНЯ 09:26 2018-12-02T09:26:34+03:00

А этой зимой еще зальют и каток

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По просьбам жителей массива Лесная поляна в этом году в микрорайоне провели благоустройство и оборудовали спортивную, детскую и игровую зоны. Проект, предложенный воронежцами, получил грант. Стоимость работ оценили в более чем миллион рублей. Причем половину суммы смогли собрать местные жители и спонсоры.

Теперь жителям микрорайона есть, где отдыхать с детьми, играть в футбол и заниматься спортом. Кстати, этой зимой на площадке зальют каток для массовых катаний и игры в хоккей.

Позже подрядчик смонтирует наружное освещение, чтобы местные жители могли комфортно отдыхать здесь и долгими зимними вечерами.