2018-12-02T09:26:34+03:00
Общество

В Воронеже в Лесной поляне оборудовали детскую, спортивную и игровую зоны

А этой зимой еще зальют и каток
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Центрального районафото управы Центрального района
Изменить размер текста:

По просьбам жителей массива Лесная поляна в этом году в микрорайоне провели благоустройство и оборудовали спортивную, детскую и игровую зоны. Проект, предложенный воронежцами, получил грант. Стоимость работ оценили в более чем миллион рублей. Причем половину суммы смогли собрать местные жители и спонсоры.

Теперь жителям микрорайона есть, где отдыхать с детьми, играть в футбол и заниматься спортом. Кстати, этой зимой на площадке зальют каток для массовых катаний и игры в хоккей.

Позже подрядчик смонтирует наружное освещение, чтобы местные жители могли комфортно отдыхать здесь и долгими зимними вечерами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После публикации в СМИ воронежские коммунальщики отремонтировали 85-летнюю многоэтажку
Воронежские полицейские помогли автоледи заменить колесо
Полицейские предупредили воронежских водителей о скользких дорогах
Воронежским предпринимателям напомнили о пожарной безопасности при размещении гирлянд
Губернатор Воронежской области обсудил туризм с бывшим охранником Путина
Воронеж обошел соперников в голосовании за имя Петра I для аэропорта
Воронежцы дважды обокрали квартиру и с ножом напали на ее хозяина
В Воронежской области пенсионер замерз насмерть в километре от дома
В Воронежской области в мусорном контейнере нашли труп младенца
Воронежцы завоевывают парковочные места с помощью противотанковых ежей
Житель Воронежской области попался на мошенников на сайте объявлений
Сотрудники МЧС предупредили жителей Воронежской области о снеге, сильном ветре и заносах
В Воронеже из-за видеозаписи в Сети оштрафовали водителя маршрутки
В Воронеже маршрутный «ПАЗ» насмерть сбил мужчину
В Воронежской области водитель ЗИЛа пытался сбежать с места смертельного ДТП с «Газелью»
Воронежец, бросивший сбитую девушку умирать на дороге, пойдет под суд
Воронежец обнаружил в лесу гриб-гигант