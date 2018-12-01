2018-12-01T20:17:13+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области обсудил туризм с бывшим охранником Путина

Александр Гусев и Алексей Дюмин встретились на семинаре в Москве
Юлия ДИДЕНКО
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Губернатор Воронежской области обсудил сотрудничество в сфере туризма, агропромышленного комплекса, образования и здравоохранения с губернатором Тульской области. Александр Гусев и Алексей Дюмин встретились на семинаре в Москве. Об этом сообшили в пресс-службе облправительства в субботу, 1 декабря.

Воронежский губернатор рассказал своему коллеге об опыте нашей области в развитии сельского хозяйства и о реализации различных инвестпроектов в этой сфере. Отдельное внимание было уделено перспективам развития нового вида сельскохозяйственной деятельности в регионе – органического земледелия.

Также губернаторы обсудили формирование региональных бюджетов, вопросы реализации нацпроектов и связанные с этим задачи и проблемы.

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