Воронеж обошел соперников в голосовании за имя Петра I для аэропорта
Завершилось голосование в проекте «Великие имена России». И Воронеж обошел двух своих соперников, аэропорты Санкт-Петербурга и Астрахани, в борьбе за имя Петра I. В столице Черноземья за кандидатуру царя проголосовали 58% участников (в Санкт-Петербурге - 46%, в Астрахани - 19%). Результаты опубликовали на сайте проекта в субботу, 1 декабря. Но окончательные итоги станут известны только 4 декабря.
За Петра I также проголосовало руководство аэропорта, так как только оно отвечает всем критериям конкурса - имя должно быть известным во всем мире, но при этом знакомым каждому воронежцу, оно должно быть благозвучным на разных языках. Кроме того, историческая личность должна внести значительный вклад в развитие государства.
Напомним, в финал конкурса из десяти заявленных изначально имен попали только три - Петр Первый, Константин Феоктистов и Алексей Кольцов. Их определили 12 ноября.