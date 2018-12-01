2018-12-01T19:52:19+03:00
Общество

Воронеж обошел соперников в голосовании за имя Петра I для аэропорта

Но окончательные итоги станут известны только 4 декабря
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Завершилось голосование в проекте «Великие имена России». И Воронеж обошел двух своих соперников, аэропорты Санкт-Петербурга и Астрахани, в борьбе за имя Петра I. В столице Черноземья за кандидатуру царя проголосовали 58% участников (в Санкт-Петербурге - 46%, в Астрахани - 19%). Результаты опубликовали на сайте проекта в субботу, 1 декабря. Но окончательные итоги станут известны только 4 декабря.

За Петра I также проголосовало руководство аэропорта, так как только оно отвечает всем критериям конкурса - имя должно быть известным во всем мире, но при этом знакомым каждому воронежцу, оно должно быть благозвучным на разных языках. Кроме того, историческая личность должна внести значительный вклад в развитие государства.

Напомним, в финал конкурса из десяти заявленных изначально имен попали только три - Петр Первый, Константин Феоктистов и Алексей Кольцов. Их определили 12 ноября.

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