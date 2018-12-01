СЕГОДНЯ 18:56 2018-12-01T19:02:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцы дважды обокрали квартиру и с ножом напали на ее хозяина. Мужчин задержали сотрудники полиции. Информация об этом появилась в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 1 декабря.

В октябре к правоохранителям обратился 20-летний местный житель. Он рассказал, что из его квартиры украли электронный синтезатор. В скором времени сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний воронежец, ранее судимый за аналогичные преступления.

Прошел месяц и все тот же молодой человек снова пришел с заявлением в полицию. Он рассказал, что 28 ноября находился дома. В его квартиру позвонили. Он открыл дверь. В этот момент неизвестные избили его, а затем, угрожая ножом, стали выносить видеотехнику - телевизор, ноутбук, DVD-плеер, системный блок и сотовый телефон.

Сотрудники полиции вышли на подозреваемых. Ими оказались все тот же 31-летний воронежец и его 42-летний друг. Их задержали. В отделе полиции они признали свою вину.

Один из подозреваемых пояснил, что в октябре из квартиры потерпевшего совершил хищение синтезатора и запомнил, что у молодого человека было много предметов видеотехники. В день совершения разбоя оба подозреваемых вместе выпивали. Желая продолжить вечер, и не имея на это денег, они направились по уже знакомому адресу, чтобы ограбить квартиру.

После ограбления злоумышленники попытались сбыть похищенное в ломбард, но, не желая терять время на оформление документов, продали их прохожему за 5 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.