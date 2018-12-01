2018-12-01T17:59:26+03:00
Происшествия

В Воронежской области пенсионер замерз насмерть в километре от дома

Страшная трагедия случилась в селе Хохол
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Константин ИВШИН
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В Воронежской области нашли труп 78-летнего мужчины. Пенсионер замерз насмерть в километре от дома. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в субботу, 1 декабря.

Как рассказали в ведомстве, мужчина ушел из дома в селе Хохол около 3 часов в ночь на 1 декабря. Утром родственники обратились в полицию и в поисковый отряд. Но в скором времени тело пенсионера обнаружили в километре от дома. По предварительным данным, он замерз насмерть.

По данному факту правоохранители проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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