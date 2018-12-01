2018-12-01T16:46:59+03:00
Происшествия

В Воронежской области в мусорном контейнере нашли труп младенца

Тело малыша случайно обнаружили накануне вечером в Нововоронеже
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Павел ВАСИЛЬЕВ
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В Нововоронеже в мусорном контейнере нашли труп новорожденного малыша. Тело ребенка вечером, 30 ноября, случайно обнаружили местные жители.

Младенца нашли на мусорке на территории промзоны.

В СУ СК РФ сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Тело малыша отправили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти.

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