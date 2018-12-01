Воронежцы завоевывают парковочные места с помощью противотанковых ежей

СЕГОДНЯ 15:51 2018-12-01T15:54:45+03:00

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Нехватка парковочных мест в Воронеже вынуждает горожан идти на крайние меры. Так, в одном из дворов на бульваре Победы местные жители заметили необычную конструкцию. Кто-то из жильцов многоэтажки соорудил противотанкового ежа для защиты своего парковочного места. Фото опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 1 декабря.

- Воронеж не перестаёт удивлять! Противотанковый ёж, как средство обороны парковочного места, - подписал снимок автор.

В комментариях горожане возмутились таким поведением автомобилиста.

- Бесят люди. которые считают общее домовое имущество своим. Все общее вокруг дома. Вот когда зеленка на руках будет на землю, тогда пусть вешают свои замки, - отметил воронежец.

А как вы считаете, оправдано ли такое поведение «вояки» или его стоит наказать?