2018-12-01T15:54:45+03:00
Общество

Воронежцы завоевывают парковочные места с помощью противотанковых ежей

Необычную конструкцию заметили во дворе многоэтажки на бульваре Победы
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
Изменить размер текста:

Нехватка парковочных мест в Воронеже вынуждает горожан идти на крайние меры. Так, в одном из дворов на бульваре Победы местные жители заметили необычную конструкцию. Кто-то из жильцов многоэтажки соорудил противотанкового ежа для защиты своего парковочного места. Фото опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 1 декабря.

- Воронеж не перестаёт удивлять! Противотанковый ёж, как средство обороны парковочного места, - подписал снимок автор.

В комментариях горожане возмутились таким поведением автомобилиста.

- Бесят люди. которые считают общее домовое имущество своим. Все общее вокруг дома. Вот когда зеленка на руках будет на землю, тогда пусть вешают свои замки, - отметил воронежец.

А как вы считаете, оправдано ли такое поведение «вояки» или его стоит наказать?

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24