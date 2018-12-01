СЕГОДНЯ 14:55 2018-12-01T15:06:24+03:00

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Житель Воронежской области попался на мошенников на сайте объявлений. Мужчина заплатил 30 тысяч рублей за компьютерные комплектующие, которые ему в итоге так и не прислали. Об этом соощили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 1 декабря.

Накануне в полицию Борисоглебска обратился 31-летний местный житель, который сообщил о том, что у него украли 30 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что на интернет-сайте бесплатных объявлений хотел приобрести системный блок со всеми комплектующими по цене на 40% ниже рыночной. После непродолжительных поисков такой вариант он все-таки нашел. Покупатель связался с продавцом и договорился о том, что внесет предоплату на банковский счет. Так он и поступил. Однако, после того, как денежные средства были переведены, телефон «продавца» оказался вне зоны доступа, а само объявление было удалено.

- В настоящее время полицейскими проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в ведомстве.