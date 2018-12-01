Сотрудники МЧС предупредили жителей Воронежской области о снеге, сильном ветре и заносах

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-01T14:35:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области ночью и днем 2 декабря ожидаются сильный снег, на дорогах снежные заносы, усиление восточного ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в субботу, 1 декабря.

В такую погоду спасатели не рекомендуют местным жителям выходить на улицу. Если же сделать это все-таки пришлось, пешеходам советуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. При сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Автомобилистам следует быть более внимательными на дорогах, так как заносы и метели снижают видимость до 20-50 метров. Если есть возможность, надо остановиться и укрыть двигатель со стороны радиатора. Или развернуть автомобиль двигателем в наветренную сторону. Периодически с автомобиля следует счищать снег, так как не занесенная снегом машина – ориентир для спасателей. Спасатели просят местных жителей ни в коем случае не покидать транспортное средство без необходимости.

В случае ЧП звоните по телефонам: 112, 101 или 8 (473) 277 99 00.