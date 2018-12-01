СЕГОДНЯ 12:46 2018-12-01T12:56:30+03:00

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В Воронеже из-за видеозаписи в Сети оштрафовали водителя маршрутки. 23-летний парень проехал на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 1 декабря.

Сотрудники полиции провели проверку по факту размещения в Сети ролика с нарушением ПДД. Выяснилось, что 25 ноября в 16.30 на улице 20 Лет Октября водитель автомобиля «Мерседес» проехал на запрещающий сигнал светофора.

23-летнего парня привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и назначили штраф в размере 1 тысячи рублей.