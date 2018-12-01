В Воронеже маршрутный «ПАЗ» насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-01T11:31:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже маршрутный «ПАЗ» №66 насмерть сбил 57-летнего мужчину. Местный житель переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 1 декабря.

ДТП произошло накануне, в пятницу, 30 ноября в 18.35. Водитель маршрутного автобуса ПАЗ-4234, 30-летний местный житель, ехал со стороны улицы Солнечной в направлении улицы 9-го Января. На улице Машиностроителей маршрутчик сбил 57-летнего жителя Воронежа, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

В результате аварии мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.