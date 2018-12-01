В Воронежской области водитель ЗИЛа пытался сбежать с места смертельного ДТП с «Газелью»

СЕГОДНЯ 10:45 2018-12-01T12:25:59+03:00

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В селе Воронцовка Павловского района ЗИЛ столкнулся с «Газелью». Водитель микроавтобуса погиб в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 1 декабря.

Авария случилась накануне, 30 ноября, в 21.40. По предварительным данным, водитель автомобиля ЗИЛ, 35-летний местный житель, выехал на встречную полосу и влетел в «Газель», за рулем которого находился 46-летний воронежец.

После ДТП владелец ЗИЛа попытался скрыться. Но его в течение трех часов задержали сотрудники полиции.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В Воронежской области за сутки зарегистрировано 140 ДТП, из них в областном центре – 106, на федеральных трассах – 5, в районах области – 29. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек, 2 человека погибло.