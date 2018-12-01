Воронежец, бросивший сбитую девушку умирать на дороге, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 09:54 2018-12-01T10:06:47+03:00

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В Бутурлиновском районе будут судить 53-летнего местного жителя, сбившего 23-летнюю девушку. После аварии он оставил ее умирать на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По версии следствия,в июле 2018 года воронежец в пьяном виде ехал на своем авто по улице Чехова в Бутурлиновке. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу. В это время по левому краю проезжей части в том же направлении шла 23-летняя девушка. Машина ее сбила.

После аварии водитель не остановился, не попытался оказать пострадавшей помощь и не вызвал скорую. Он просто уехал. А девушка получила серьезные травмы. Кроме этого, у нее оказалось обезображено лицо. Происшествие вызвало в районе большой общественный резонанс.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «Оставление в опасности».

Теперь автомобилиста ждет суд. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Также сотрудники прокуратуры направили иск о взыскании с водителя компенсации морального вреда в размере 1 млн. рублей в пользу пострадавшей девушки.