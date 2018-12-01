Воронежец обнаружил в лесу гриб-гигант

СЕГОДНЯ 08:42 2018-12-01T08:47:24+03:00

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Воронежец похвастался необычной находкой. В лесу недалеко от Ямного в поселке Рождественский мужчина обнаружил гриб-гигант весом 765 граммов. Фото он опубликовал на портале Пикабу.

Белый гриб «охраняли» еще несколько таких же, только меньшего размера. В комментариях некоторые засомневались в реальности снимка, в ответ на это пользователь добавил фото гриба на весах.

Остальные же решили, что находка воронежца и вовсе несъедобна.

- Чем больше гриб, тем больше шансов, что он червивый. Такие только фотографировать. Потом режешь, а там все изъедено. Можно, конечно, в соленой воде их изгонять, но это уже не то, - написал другой пользователь.

Также в Сети грибники со всей России поделились фотографиями своих находок. И оказалось, что гигантские грибы совсем не редкость. Обнаружить такой можно в любом месте.