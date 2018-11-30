2018-11-30T20:00:16+03:00
Происшествия

В Воронежской области хозяин дома зарезал обидевшего его гостя

ЧП случилось в поселке Анна
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 29 ноября, в доме на улице Лесная поселка Анна обнаружили тело 43-летнего местного жителя с ножевыми ранениями. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Вскоре сотрудники СК и полицейские задержали 42-летнего хозяина дома. Он признался, что 28 ноября выпивал со своим 43-летним знакомым. Как часто бывает, после изрядного количества выпитого вечер перестал быть томным. Вспомнились старые обиды. В итоге хозяин дома так разъярился, что схватил нож и пырнул гостя. Ранение оказалось смертельным.

- Назначены судебные экспертизы, орудие убийства изъяли. Мужчину арестовали, ему грозит до 15 лет лишения свободы, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.

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