В Воронежской области хозяин дома зарезал обидевшего его гостя

СЕГОДНЯ 19:55 2018-11-30T20:00:16+03:00

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

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В четверг, 29 ноября, в доме на улице Лесная поселка Анна обнаружили тело 43-летнего местного жителя с ножевыми ранениями. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Вскоре сотрудники СК и полицейские задержали 42-летнего хозяина дома. Он признался, что 28 ноября выпивал со своим 43-летним знакомым. Как часто бывает, после изрядного количества выпитого вечер перестал быть томным. Вспомнились старые обиды. В итоге хозяин дома так разъярился, что схватил нож и пырнул гостя. Ранение оказалось смертельным.

- Назначены судебные экспертизы, орудие убийства изъяли. Мужчину арестовали, ему грозит до 15 лет лишения свободы, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.