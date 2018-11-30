Подготовка к зиме: в Воронежской области две многоэтажки остались без крыши

СЕГОДНЯ 19:13 2018-11-30T20:00:32+03:00

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В поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района мерзнут и мокнут жители домов № 24 на улице Заводской и № 15 на улице Дзержинского. Там накануне первого дня зимы до сих пор не сделали ремонт крыши. Пока на кровле только деревянные стропила.

Любопытно, что даже если бы подрядчики действовали в строгом соответствии с планом работ (а на самом деле к ремонту крыши они практически не приступали), то закончить их они должны были 30 ноября. Между тем к этой дате установились стабильные ночные морозы в районе минус 15 градусов.

В региональном Фонде капремонта заявили, что столь поздние сроки ремонта связаны с затянувшимися бюрократическими процедурами. Почему в таком случае ремонт крыши нельзя было перенести на теплый период 2019 года, внятного ответа мы не получили. В то же время в Фонде заявили, что в большинстве домов, где чинили крыши в 2018 году (а их было 129) работы завершили еще летом или в теплом сентябре. А эти двум, дескать, просто не повезло.

С 1 декабря на компанию-подрядчика, можно сказать, включили «счетчик» - за каждый день просрочки капает пеня. Работы пока проводят другие подключившиеся организации. Оплачивать их будет проштрафившийся подрядчик, заверили в Фонде капремонта.

Только вот жильцам двух домов без крыши от этого не легче.