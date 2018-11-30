В Воронеже в гимназии на 10-летнюю девочку упал шкаф

СЕГОДНЯ 18:30 2018-11-30T19:29:24+03:00

Со шкафами нужно обходиться осторожно. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Стало известно о ЧП, случившемся в гимназии № 6 (улица Машиностроителей, 88) во вторник, 27 ноября. Около часа дня в одном из классов на 10-летнюю ученицу упал шкаф. Удар пришелся по ноге.

На место происшествия приезжала скорая, девочку забрали в травмпункт. Обследование показало, что у нее ушиб голени. Серьезных травм удалось избежать, поэтому госпитализация не потребовалась.

Шкаф поставили на прежнее место. Надеемся, что с ним теперь будут обращаться поосторожнее.