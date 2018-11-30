2018-11-30T19:29:24+03:00
Происшествия

В Воронеже в гимназии на 10-летнюю девочку упал шкаф

ЧП случилось в гимназии № 6
Юрий КОЗЛОВ
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Со шкафами нужно обходиться осторожно.Со шкафами нужно обходиться осторожно.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Стало известно о ЧП, случившемся в гимназии № 6 (улица Машиностроителей, 88) во вторник, 27 ноября. Около часа дня в одном из классов на 10-летнюю ученицу упал шкаф. Удар пришелся по ноге.

На место происшествия приезжала скорая, девочку забрали в травмпункт. Обследование показало, что у нее ушиб голени. Серьезных травм удалось избежать, поэтому госпитализация не потребовалась.

Шкаф поставили на прежнее место. Надеемся, что с ним теперь будут обращаться поосторожнее.

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