В Воронеже в гимназии на 10-летнюю девочку упал шкаф
ЧП случилось в гимназии № 6
Со шкафами нужно обходиться осторожно.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Стало известно о ЧП, случившемся в гимназии № 6 (улица Машиностроителей, 88) во вторник, 27 ноября. Около часа дня в одном из классов на 10-летнюю ученицу упал шкаф. Удар пришелся по ноге.
На место происшествия приезжала скорая, девочку забрали в травмпункт. Обследование показало, что у нее ушиб голени. Серьезных травм удалось избежать, поэтому госпитализация не потребовалась.
Шкаф поставили на прежнее место. Надеемся, что с ним теперь будут обращаться поосторожнее.