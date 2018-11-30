2018-11-30T18:02:22+03:00
Общество

В Воронеже маршрутки 49М поедут по другому пути

И их станет в три раза больше
Юрий КОЗЛОВ
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С начала зимы "ГАЗели" № 49М пойдут другим путем.С начала зимы "ГАЗели" № 49М пойдут другим путем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 1 декабря масштабные изменения произойдут на городском маршруте 49М. Под этим номером ездят «ГАЗели». Между тем на улице Шишкова, через которую проходит путь этого маршрута, построили много новых домов. А значит, и число пассажиров значительно увеличилось.

- Поэтому маршруток 49М станет больше, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа. – Их было восемь, теперь будет 25. Кроме того, изменится путь этих автобусов. Ранее они ездили до ВГУ, теперь до госуниверситета на этих маршрутках не доедешь. Зато теперь можно доехать на них тем, кто живет недалеко от Придачи. Конечной остановкой теперь стала именно эта станция.

Теперь автобусы 49М будут ехать так:

площадь Советов (мкр. Подгорное) – ул. 65 лет Победы – ул. Независимости – ул. Композитора Ставонина (до ул. Маршала Голикова), ул. Историка Костомарова – ул. АнтоноваОвсиенко – бульвар Победы – ул. Шишкова – ул. 45 Стрелковой Дивизии, ул. Транспортная - ул. Урицкого – ул. Ленина –проспект Революции – ул. Кольцовская –ул. 20 лет Октября – Вогрэсовский мост –ул. Лебедева – ул. Циолковского, ост. «ст. Придача».

И обратно по улицам Циолковского, Героев Стратосферы, Вогрэсовскому мосту, улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 45 Стрелковой Дивизии, Шишкова, бульвару Победы, улицам Антонова –Овсиенко, Костомарова Ставонина (до ул. Маршала Голикова), Независимости, 65 лет Победы до площади Советов (мкр. Подгорное).

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