2018-11-30T18:15:42+03:00
Общество

Улицу в центре Воронежа перекроют на пять часов

Сделают это, чтобы не мешать строителям
Юрий КОЗЛОВ
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Схема перекрытия движения.Схема перекрытия движения.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В мэрии сильно заранее предупредили водителей о том, что будет перекрыто движение на участке улицы Большая Манежная. Конкретно – в месте между улицами Летчика Замкина и Степана Разина.

В городской администрации объяснили и причину перекрытия:

- В это время у дома № 34 на улице улице Летчика Замкина работники ООО «Газэнерго» будут проводить строительно-монтажные работы. Автомобили могут им помешать, да к тому же мог быть создан ненужный риск для водителей. Поэтому 8 декабря с 9.00 до 14.00 участок Большой Манежной будет перекрыт.

Стоит добавить, что недалеко от этого участка весьма оригинально делают масштабный ремонт музея «Арсенал». Так, что в этом месте на одной стороне дороги тротуара практически нет. Прохожим приходится доходить до перекрестка с улицей Степана Разина по проезжей части – другого выхода нет.

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