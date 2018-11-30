Улицу в центре Воронежа перекроют на пять часов
В мэрии сильно заранее предупредили водителей о том, что будет перекрыто движение на участке улицы Большая Манежная. Конкретно – в месте между улицами Летчика Замкина и Степана Разина.
В городской администрации объяснили и причину перекрытия:
- В это время у дома № 34 на улице улице Летчика Замкина работники ООО «Газэнерго» будут проводить строительно-монтажные работы. Автомобили могут им помешать, да к тому же мог быть создан ненужный риск для водителей. Поэтому 8 декабря с 9.00 до 14.00 участок Большой Манежной будет перекрыт.
Стоит добавить, что недалеко от этого участка весьма оригинально делают масштабный ремонт музея «Арсенал». Так, что в этом месте на одной стороне дороги тротуара практически нет. Прохожим приходится доходить до перекрестка с улицей Степана Разина по проезжей части – другого выхода нет.