В Воронеже проект жилищного комплекса признали незаконным из-за иска бизнесмена

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-30T17:20:11+03:00

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление, согласно которому будет изменен проект застройки жилищного комплекса «Шестое чувство», ограниченного улицами Антонова-Овсеенко, Независимости, Композитора Ставронина, Покровская. Общая площадь участка, на котором запланировано возведение домов, - 19,56 тысяч квадратных метров.

В 2016 году мэрия утвердила проект планировки, предоставленный застройщиком – компанией «Стэл». Однако в сентябре 2018 года воронежский арбитражный суд застопорил его реализацию. Он удовлетворил иск предпринимателя, который ранее купил три участка в пределах осваиваемой «Стэл» территории. Бизнесмен сам собирался строить там дома и был неприятно удивлен, когда на его земле разрешили только сажать деревья, кустарники и цветы.

Мэрия оспаривает постановление суда, но в то же время, судя по постановлению, будет и как-то больше учитывать интересы предпринимателя.